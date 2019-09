Bundespräsident Steinmeier hat vor einer Klitterung der deutschen Geschichte gewarnt.

Mit dem wiederauflebenden Antisemitismus werde sich Deutschland niemals abfinden, sagte Steinmeier bei der Verleihung des Deutschen Nationalpreises an die Holocaust-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch in Berlin. Eine historische Schuld könne nicht beglichen oder aufgerechnet werden, sie müsse in die Gegenwart leiten. Steinmeier fügte hinzu, wer glaube, er brauche eine bereinigte Geschichtsschreibung als Ausweis der Größe der Nation, sei kein Patriot.



Die inzwischen 94-jährige Lasker-Wallfisch erhält den Preis für ihren Einsatz gegen Judenhass und Ausgrenzung. Seit 25 Jahren spricht die Auschwitz-Überlebende in deutschen Schulen über die Gräuel der Nazi-Zeit. In Berlin sagte sie, im Kampf gegen Antisemitismus fühle man sich wie eine Ameise, die den Mount Everest besteigen wolle - einfach machtlos.