Ein am Wochenende aus den USA ausgewiesener ehemaliger KZ-Wächter wird voraussichtlich im März ausführlich von der deutschen Justiz befragt.

Der heute 95-Jährige könne zunächst einen Anwalt benennen, der dann Akteneinsicht erhalte, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Celle mit. In einer ersten Befragung nach seiner Ankunft in Deutschland erklärte er sich grundsätzlich bereit, Fragen zu den Vorwürfen zu beantworten.



Der frühere Wachmann hatte seit 1959 in den USA gelebt. Nach Angaben der US-Behörden hat er gestanden, in einem Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme Gefangene bewacht zu haben. Am Samstag kam er nach seiner Ausweisung aus den USA in Frankfurt am Main an. Bis zur geplanten Befragung ist er auf freiem Fuß.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.