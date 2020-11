In Deutschland wird heute der Opfer der Pogrome gegen Jüdinnen und Juden vor 82 Jahren gedacht.

Insbesondere am 9. November 1938 hatten die Nationalsozialisten und ihre Sympathisanten in der Bevölkerung Synagogen, Geschäfte und Wohnungen in Brand gesteckt und jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger misshandelt, verschleppt und ermordet. An mehreren Orten sind Veranstaltungen geplant, die teilweise nur im Internet mitzuverfolgen sind. Die Vereinten Nationen und das Zentrum für verfolgte Künste in Solingen eröffnen im Beisein von Bundesaußenminister Maas eine Online-Ausstellung über Orte jüdisches Leben in Deutschland.



Bundespräsident Steinmeier sagte in einer Videobotschaft an Israels Präsidenten Rivlin, es beschäme ihn, dass sich Juden mit einer Kippa noch heute auf deutschen Straßen nicht sicher fühlten und jüdische Einrichtung geschützt werden müssten. Steinmeier sicherte zu, den Antisemitismus weiter zu bekämpfen, jüdisches Leben zu schützen und an der Seite Israels zu stehen.



In Berlin plant die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes eine Kundgebung am Mahnmal Levetzowstraße in Moabit. Als Redner wird unter anderem der Shoa-Überlebende Kurt Hillman erwartet. In Erfurt kommen Vertreter der jüdischen Landesgemeinde, des Landtags und der Landesregierung zu einer Gedenkstunde auf dem jüdischen Friedhof zusammen. Die Veranstaltung im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald wird wegen der Corona-Pandemie im Livestream übertragen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.