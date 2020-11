In vielen Ländern wird heute an die Opfer der Novemberprogrome vor 82 Jahren erinnert. Das Internationale Auschwitz-Komitee appellierte an die Menschen, Demokratie und Toleranz zu verteidigen. Bundespräsident Steinmeier rief gemeinsam mit seinen israelischen und österreichischen Kollegen Rivlin und Van der Bellen zum Kampf gegen Antisemitismus auf.

Mit den Novemberpogromen des Jahres 1939 gingen die Nationalsozialisten zur offenen Gewalt gegen Jüdinnen und Juden vor. In der Nacht vom 9. auf den 10. November erreichten sie ihren Höhepunkt.



82 Jahre danach seien die dunklen Schatten der Vergangenheit nicht von unseren Straßen verschwunden, heißt es in einer Videobotschaft, die Steinmeiner, Rivlin und Van der Bellen gemeinsam veröffentlichten. Man stehe zusammen, in Wien, in Jerusalem und in Berlin. Bundeskanzlerin Merkel sagte, man gedenke der Opfer des von Deutschland begangenen Menschheitsverbrechens in Scham.

Klein: "Antisemitismus nicht überwunden"

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, sagte im rbb-Radio, man habe den Antisemitismus nicht überwunden, auch nach 1945 nicht. Klein rief Betroffene und Zeugen antisemitischer Vorfälle, diese zu melden.



Die Jüdische Gemeinde Dresden reagierte mit Empörung darauf, dass Pegida auch am Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 auf dem Dresdner Altmarkt demonstriere. Es dürfe nicht unwidersprochen bleiben, dass erneut Hass und Hetze auf öffentlichen Plätzen Dresdens verbreitet würden, heißt es in einer Erklärung der Gemeinde.

"Schreckensnacht bis heute in Erinnerung"

Das Internationale Auschwitz-Komitee rief anlässlich des 9. Novembers 1938 zur Verteidigung von Demokratie und Toleranz auf. Sein Vizepräsident Heubner erklärte, bis heute sei für jüdische Überlebende dieser Schreckensnacht die Erinnerung an die Gleichgültigkeit der allermeisten ihrer Nachbarn das Entsetzlichste, womit sie nicht fertig geworden seien. Gerade deshalb würden sie sich gegen aufflammenden antisemitischen Hass und mörderische Gewalt engagieren. Weiter sagte Heubner, es sei für Überlebende des Holocaust verstörend, dass sich der antisemitische Hass aus rechtsextremen und islamistischen Quellen speise und gegenseitig stimuliere.



Die Holocaust-Überlebende Eve Kugler hat die Pogromnacht vor 82 Jahren erlebt und berichtet hier darüber.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.