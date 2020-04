Mit Gedenkveranstaltungen wird heute an die Befreiung der Konzentrationslager Bergen-Belsen, Sachsenhausen und Ravensbrück vor 75 Jahren erinnert.

Das KZ Bergen-Belsen war im April 1945 von britischen Soldaten befreit worden, die NS-Lager Sachsenhausen und Ravensbrück durch die Rote Armee. Die Veranstaltungen finden wegen der Corona-Pandemie in kleinerem Rahmen als geplant statt. In Bergen-Belsen werden Niedersachsens Ministerpräsident Weil und der Präsident der niedersächsischen jüdischen Gemeinden, Fürst, erwartet. Im Konzentrationslager Bergen-Belsen und an den Folgen der Haft dort starben insgesamt 52.000 Menschen.



Mit einem Gottesdienst in einer Berliner Kirche und Übertragungen im Internet wird der Befreiung der Lager Sachsenhausen und Ravensbrück gedacht. Ursprünglich wollten rund 60 Überlebende zu den Veranstaltungen anreisen. Stattdessen werden ihre Videobotschaften und Reden von Politikern über Social-Media-Kanäle übertragen.