Bayerns Ministerpräsident Söder hat mit einem Kniefall an die von der Nationalsozialisten ermordete Widerstandskämpferin Sophie Scholl erinnert.

Am Wochenende hätte sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. In der Ludwig-Maximilians-Universität in München legte der CSU-Politiker zudem einen Kranz nieder. Sophie Scholl sei eine Heldin für ihn gewesen, sagte Söder. Es sei beeindruckend, dass eine junge Frau bereit gewesen sei, ihr Leben für die Freiheit, ihre Haltung, ihr Gewissen zu opfern.



Sophie Scholl war 21 Jahre alt, als sie am 22. Februar 1943 zusammen mit ihrem Bruder Hans wegen ihres Kampfes gegen das Nazi-Regime ermordet wurde. Sie war am 9. Mai 1921 geboren worden.

