Der US-Bundesstaat Tennessee liefert einen früheren KZ-Wächter nach Deutschland aus.

Der 95-Jährige wird nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Celle noch heute in Frankfurt am Main landen. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Der ehemalige KZ-Wächter werde noch am Flughafen von deutschen Ermittlern befragt, hieß es von einem Justizsprecher. Er hatte bei Vernehmungen in den USA gestanden, 1945 als Wächter in einem Außenlager des Hamburger Konzentrationslagers Neuengamme im Einsatz gewesen zu sein. Von Misshandlungen von Gefangenen oder Todesfällen habe er nichts gewusst, sagte er.



Der Mann war 1959 nach Tennessee gezogen und hatte dort jahrelang unerkannt gelebt. Die US-Staatsanwaltschaft nannte ihn nach seiner Vernehmung einen "Teil der SS-Maschinerie der Unterdrückung".

Diese Nachricht wurde am 20.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.