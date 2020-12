Das Landgericht Berlin hat einen Verfasser von rechtsradikal motivierten Drohmails zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt.

Zudem wurde seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Dem 32-jährige André M. aus Schleswig-Holstein waren 26 Fälle von Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie neun Fälle von versuchter Nötigung vorgeworfen worden, wie das Gericht mitteilte. Seine Schreiben waren mit dem Absender "NationalSozialistischeOffensive" versehen. Sie gingen zwischen Dezember 2018 und April 2019 bundesweit an Gerichte, Behörden, Polizeidienststellen, Einkaufszentren, Presseorgane und Mitglieder des Bundestages. In den Mails drohte er Sprengstoffanschläge und weitere Tötungsdelikte an. Die Unterbringung in der Psychiatrie wurde den Angaben zufolge angeordnet, weil der Angeklagte zum einen aufgrund psychischen Probleme nur vermindert schuldfähig ist. Zudem anderen seien von ihm weitere erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten, sollte er nicht behandelt werden, hieß es. [AZ: 510 KLs 2/20]

