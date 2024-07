Nationalspielerin Lena Oberdorf musste während des Länderspiels gegen Österreich mit starken Schmerzen ausgewechselt werden. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Oberdorf wird voraussichtlich mehrere Monate ausfallen. Die Mittelfeldspielerin war erst kürzlich von Pokalsieger VfL Wolfsburg zu Meister Bayern München gewechselt.

Bundestrainer Horst Hrubesch muss nun für Olympia eine Spielerin nachnominieren. Bei den Spielen in Paris hofft die Mannschaft auf eine Medaille. Gegner in der Vorrunde sind die USA, Australien und Sambia. Das erste Spiel steht am 25. Juli an, einen Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier.

