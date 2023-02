Die französische Nationalversammlung berät heute erstmals über die geplante Rentenreform (Archivbild). (dpa/picture alliance/MAXPPP/Julien Mattia/Le Pictorium)

Die Regierung von Präsident Macron will das Eintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Arbeitsminister Dussopt erklärte, es gehe um das Überleben des Rentensystems. Aus den Reihen der Opposition wurden massenhaft Änderungsanträge eingereicht. Das linke und das rechtsnationale Lager lehnen die Regierungspläne ebenso ab wie weite Teile der französischen Bevölkerung. Auch in Macrons Partei und den Konservativen gibt es Kritiker. Es wird damit gerechnet, dass sich die Abgeordneten in der Nationalversammlung zwei Wochen mit der Vorlage befassen; anschließend soll sie in den Senat.

Es gab mehrfach Demonstrationen gegen das Vorhaben. Für heute hatten die Gewerkschaften zu einem Generalstreik aufgerufen. Auch morgen soll es weitere Proteste geben. So wird etwa mit zahlreichen Ausfällen im Bahnverkehr gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.