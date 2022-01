Im südafrikanischen Parlament in Kapstadt ist ein Feuer ausgebrochen. (AFP / Marco Longari)

Das Feuer war nach Polizeiangaben am Vormittag im dritten Stock eines Bürogebäudes ausgebrochen und griff von dort auf die Nationalversammlung über. Zunächst war die Rückseite des Gebäudekomplexes betroffen, wo sich die Alte Versammlungskammer und der Nationalrat der Provinzen befindet. Wenige Stunden später habe es sich auf das Gebäude der Nationalversammlung, in dem das Parlament sitzt, ausgeweitet, sagte die Ministerin der Provinz für Öffentliche Arbeiten und Infrastruktur, de Lille.

Offenbar hatten das Feuermeldesystem und die Sprinkleranlage nicht richtig funktioniert, wodurch sich das Feuer rasant ausbreiten konnte. Videoaufnahmen zeigten, wie dicke, schwarze Rauchsäulen aus dem Gebäude aufstiegen. Das Dach des Alten Plenarsaals sei eingestürzt, einige Mauern des Regierungskomplexes wiesen große Risse auf, hieß es.

51-Jähriger im Parlamentsgebäude festgenommen

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Eine Person sei im Parlamentsgebäude festgenommen worden, erklärte de Lille gegen Abend. Laut Polizei handelt es sich um einen 51-jährigen Mann. Die Brandursache ist aber weiter völlig unklar. „Ich kann auch bestätigen, dass die Ermittlungen jetzt von der Spezialeinheit übernommen worden ist, die für Angriffe auf Staatsgebäude zuständig ist“, sagte die Ministerin weiter.

Präsident Cyril Ramaphosa, der am Vortag an der Trauerfeier für den vor einer Woche gestorbenen Menschenrechtler und emeritierten anglikanischen Erzbischof Desmond Tutu in Kapstadt teilgenommen hatte, sprach von einem verheerenden Ereignis. Tutu wäre ebenfalls erschüttert gewesen, denn dies sei ein Ort gewesen, für den er betete, den er unterstützte und als Hort der Demokratie gesehen habe, sagte Ramaphosa. Das Parlament liegt nur wenige Meter von der St.-Georgs-Kathedrale entfernt, in deren Mausoleum Tutus Asche beigesetzt wurde.

03.01.2022