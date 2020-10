Abtreibungen sollen in Frankreich künftig bis zur 14. Schwangerschaftswoche möglich sein und damit zwei Wochen länger als bisher.

Die Nationalversammlung verabschiedete eine entsprechende Gesetzesvorlage mit deutlicher Mehrheit. Der Abstimmung war eine hitzige Debatte vorangegangen. Der Gesetzestext wird nun im Senat geprüft. Die konservative Mehrheit dort könnte die Vorlage noch gründlich überarbeiten.



Die Befürworter der Fristverlängerung argumentierten, dass derzeit nur rund drei Prozent der Gynäkologen und Hebammen in Frankreich Abtreibungen durchführten. Dadurch komme es zu langen Wartezeiten. Viele Frauen reisen deshalb ins Ausland, um dort Abtreibungen vornehmen zu lassen.



Den Angaben zufolge wurden in Frankreich in den vergangenen Jahren im Durchschnitt rund 230.000 Abtreibungen durchgeführt. Demnach wird dadurch etwa jede vierte Schwangerschaft beendet.

