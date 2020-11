Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League weiter die Chance auf die Qualifikation für das Finalturnier.

Die DFB-Auswahl gewann am Abend in Leipzig mit 3 zu 1 gegen die Ukraine. Die entscheidende Partie findet am kommenden Dienstag gegen Spanien statt.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.