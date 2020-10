Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Gruppenspiel in der Nations League in der Ukraine mit 2:1 gewonnen.

Ginter und Goretzka trafen für die deutsche Mannschaft, die damit in ihrer Gruppe auf Platz zwei hinter Spanien steht.



Spanien gewann mit 1:0 gegen die Schweiz und verteidigte damit die Tabellenspitze. Am Dienstag trifft die deutsche Mannschaft in Köln auf die Schweiz.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.