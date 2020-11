Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League die Ukraine in Leipzig mit 3:1 besiegt.

Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Löw erzielten Sané und zweimal Werner. Yaremchuk hatte die Ukrainer in Führung gebracht. Damit wahrt Deutschland die Chance auf die Qualifikation für das Finalturnier. Für den dafür erforderlichen Gruppensieg muss das Team in der entscheidenden Partie am Dienstag in Spanien mindestens ein Unentschieden erreichen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.