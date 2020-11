Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations-League gegen Spanien verloren.

Sie unterlag am Abend in Sevilla mit 6:0. Damit hat die deutsche Mannschaft als Tabellenzweiter die Teilnahme an der Finalrunde verfehlt.



Die ebenfalls für heute geplante Begegnung zwischen der Schweiz und der Ukraine wurde wegen weiterer Corona-Infektionen bei ukrainischen Spielern abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.