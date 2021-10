Spanien hat das Endspiel der Fußball-Nations-League erreicht.

Die Spanier besiegten Italien im Halbfinale in Mailand gestern Abend mit 2:1. Im zweiten Halbfinale treffen heute in Turin Belgien und Frankreich aufeinander.



Das Finale und das Spiel um Platz drei finden am Sonntag statt.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.