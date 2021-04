US-Außenminister Blinken ist zu einem unangekündigten Besuch nach Afghanistan gereist.

Blinken sprach dort mit dem afghanischen Präsidenten Ghani über den angekündigten Abzug der US- und Nato-Truppen. Er habe das Engagement der USA gegenüber Afghanistan demonstrieren wollen, wird Blinken zitiert. Die Partnerschaft beider Staaten habe Bestand, verändere sich aber.



US-Präsident Biden hatte mitgeteilt, dass die US-Soldaten Afghanistan spätestens bis zum 11. September verlassen haben sollen. Das ist der 20. Jahrestag der Terroranschläge auf das World Trade Center und das US-Verteidigungsministerium, die der Auslöser des Einsatzes in Afghanistan waren.



Die USA und ihre Nato-Partner beginnen ihren Abzug Anfang Mai. Insgesamt befinden sich derzeit rund 9.600 Nato-Soldaten in dem Land, darunter rund 1.100 Soldaten der Bundeswehr.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.