Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär. (picture alliance/dpa)

Auf dem Treffen der Außenminister der NATO-Mitgliedsstaaten in Lettland sagte Stoltenberg, Moskau werde einen "hohen Preis" zahlen - und der Westen habe bereits bewiesen, dass er bereit sei, wirtschaftliche und politische Sanktionen anzuwenden. Die verstärkte NATO-Präsenz am Schwarzen Meer und im Baltikum ist nach den Worten Stoltenbergs direkt auf die russische Annexion der Krim 2014 zurückzuführen.

Russlands Präsident Putin bezeichnete eine weitere militärische Ausbreitung der NATO als eine "rote Linie, die hoffentlich nicht überschritten" werde. Er äußerte sich auf einer Veranstaltung in Moskau. Dort wies er auch auf die Entwicklung einer russischen Überschallrakete hin, die bald in das Waffenarsenal seines Landes aufgenommen werde. Nach Erkenntnissen der Nato hat Moskau in der Region große Truppenkontingente und moderne Waffen zusammengezogen. Nach Angaben des ukrainischen Außenministers Kuleba befinden sich 115.000 russische Soldaten an der Grenze. Russland bestreitet das.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.