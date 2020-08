NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat Äußerungen des belarussischen Staatschefs Lukaschenko zurückgewiesen, wonach Truppen des westlichen Militärbündnisses in der Region zusammengezogen werden.

Der "Bild"-Zeitung sagte Stoltenberg, es gebe keine Konzentration von NATO-Kräften in der Region. Daher könne die Führung in Minsk dies auch nicht als Ausrede verwenden, die friedlichen Proteste im Land niederzuschlagen. Zuvor hatte Russlands Präsident Putin in Moskau erklärt, er stelle auf Bitten Lukaschenkos Einsatzkräfte für das Nachbarland Belarus bereit. In russischen Medien wird Putin mit der Einschränkung zitiert, die Einheiten würden nur unter bestimmten Voraussetzungen zum Einsatz kommen - etwa, wenn die Situation außer Kontrolle gerate.



Polens Ministerpräsident Morawiecki warnte Russland vor einem militärischen Eingreifen in Belarus. Er schrieb auf Twitter, dies bedeutete einen "Bruch des Völkerrechts".



In Belarus gibt es seit Wochen Massenproteste gegen die autoritäre Regierung Lukaschenkos und dessen Wiederwahl zum Präsidenten. Die Opposition hält die Auszählung für gefälscht und erkennt das Ergebnis nicht an.