Der neue US-Außenminister Blinken hat sein erstes Treffen mit Bundesaußenminister Maas für Kritik an der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 genutzt.

Das US-Außenministerium beschrieb das Gespräch am Rande einer Konferenz der Außenminister der Nato-Staaten in Brüssel gestern Abend als "kurz". Blinken habe dabei unterstrichen, dass die USA entschlossen seien, mit Verbündeten und Partnern zusammenzuarbeiten, um den russischen Bestrebungen, die kollektive Sicherheit zu untergraben, entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang habe Blinken den Widerstand gegen die Gaspipeline bekräftigt. Das Auswärtige Amt machte keine Angaben zum Thema Nord Stream 2 und sprach von einem "sehr guten Austausch".



Zuvor hatte ein informelles Gespräch zwischen Blinken, Maas und den Kollegen aus Frankreich und Großbritannien stattgefunden. Dabei ging es nach Angaben aus Berlin unter anderem um Afghanistan, den Jemen und den Iran. - Das Nato-Außenministertreffens wird heute fortgesetzt.

