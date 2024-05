Dabei sollen Aufgaben, die bislang von den USA übernommen wurden, auf andere NATO-Partner verlagert werden. Die Vorschläge sollen dann beim Spitzentreffen der Allianz im Juli in Washington beschlossen werden. Hintergrund des Vorhabens ist auch das Szenario einer möglichen Rückkehr des republikanischen Kandidaten Trump ins US-Präsidentenamt. Dessen Äußerungen hatten in der Vergangenheit Zweifel daran geweckt, ob die USA die Ukraine weiter im Abwehrkrieg gegen Russland unterstützen würden. Das Treffen in Tschechien dauert zwei Tage.

