Generalsekretär Stoltenberg kündigte das Treffen in Brüssel an, nachdem er dort mit den ukrainischen Außenminister Kuleba gesprochen hatte. Er sagte, die NATO stehe an der Seite der Ukraine. Stoltenberg wies dabei auf Truppenaufmärsche an der Grenze zur Ukraine hin, die er als "groß und ungewöhnlich" einstufte.

Deutschland und Frankreich riefen ebenfalls mit Blick auf die Situation in der Ostukraine Russland zur Zurückhaltung auf. Bundesaußenminister Maas und sein französischer Kollege Le Drian sagten in Brüssel, beide Länder stünden "fest zu ihrer Unterstützung von Unabhängigkeit, Souveränität und territorialer Integrität der Ukraine". Die beiden Minister hatten sich am Rande der EU-Außenministerkonferenz ebenfalls mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba getroffen.

Russlands Präsident Putin hatte gestern Handelserleichterungen für Waren, die in der Ostukraine produziert werden, unterzeichnet. Sie können nun einfacher in Russland verkauft werden. Die Region wird seit mehr als sieben Jahren von russlandtreuen Kämpfern kontrolliert.

