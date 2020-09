Die Nato berät heute auf einer Sondersitzung des Nordatlantikrats über den Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Nawalny.

Das teilte eine Sprecherin am Abend in Brüssel mit. Generalsekretär Stoltenberg will im Anschluss an die Beratungen gegen Mittag vor die Presse treten. Der Fall des vergifteten Kreml-Kritikers hat eine breite Debatte über den Umgang mit Russland entfacht. Die Bundesregierung hatte erklärt, Nawalny sei zweifelsfrei mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet worden. Der russische Oppositionelle war am 22. August mit Vergiftungserscheinungen aus Russland zur ärztlichen Behandlung nach Berlin geflogen worden. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem "versuchten Giftmord" und kündigte an, dass gemeinsam mit EU und Nato über eine angemessene Reaktion entschieden werde.



Die Europäische Union forderte Russland zur Zusammenarbeit bei den internationalen Ermittlungen zur Vergiftung des russischen Oppositionellen Nawalny auf. Im Namen der 27 Mitgliedsstaaten erklärte der EU-Außenbeauftragte Borrell am Abend in Brüssel, auch Sanktionen würden nicht ausgeschlossen. Zuvor hatte Moskau erneut jede Verantwortung zurückgewiesen.