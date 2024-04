Verteidigungsbündnis

Bei der Feier zum 75-jährigen Bestehen der NATO wurde auch der getöteten Soldatinnen und Soldaten des Militärbündnisses gedacht. (Virginia Mayo / AP / Virginia Mayo)

Ziel sei es, beim NATO-Gipfel im Juli in den USA eine Brücke für die Aufnahme des Landes zu bauen, sagte Biden beim Treffen der NATO-Außenministerinnen und -minister in Brüssel. Die Unterstützung für die Ukraine bleibe "felsenfest".

Der ukrainische Außenminister Kuleba, der als Gast an den Beratungen in Brüssel teilnahm, hob die Bedeutung der Luftverteidigung für sein Land hervor. Die Verbündeten hätten vereinbart, entsprechende Systeme in ihren Arsenalen auszumachen, die sie der Ukraine zu ihrer Selbstverteidigung schicken könnten. So würden sie zum Schutz des Landes beitragen.

Stoltenberg: "Stärker als je zuvor"

Generalsekretär Stoltenberg sagte, die Gemeinschaft sei stärker und einiger als je zuvor. Von zwölf Gründungsmitgliedern 1949 sei man auf 32 Staaten angewachsen. Die NATO habe in den vergangenen 75 Jahren für die Verbreitung des Friedens, der Demokratie und des Wohlstands gesorgt. Dies sei auch Auftrag und Verpflichtung für die Zukunft, erklärte Stoltenberg.

Scholz: "Ohne Sicherheit ist alles nichts"

Bundeskanzler Scholz würdigte die NATO als wichtigen Garanten für Deutschlands Sicherheit. Ohne Sicherheit sei alles nichts, schrieb Scholz im Online-Dienst X auf Englisch . "Und Sicherheit ist das, wofür 75 Jahre NATO stehen."

Bundespräsident Steinmeier schrieb in einem Gratulationsschreiben an NATO-Generalsekretär Stoltenberg: "Nie zuvor haben wir in Europa, wir in Deutschland so sehr gespürt, dass wir die Nato für unsere eigene Sicherheit, für den Schutz unserer Freiheit und Demokratie brauchen".

Ähnlich äußerte sich Außenministerin Baerbock im Deutschlandfunk. Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sei die europäische Friedensordnung so gefährdet wie noch nie, sagte die Grünen-Politikerin . Man müsse daher die Ukraine entschieden unterstützen und sich dem russischen Aggressor entgegenstellen. Nur so ließen sich Freiheit und Demokratie verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.