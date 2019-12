Die Nato registriert mit wachsender Sorge eine zunehmende Aktivität russischer U-Boote.

Eine Sprecherin des Militärbündnisses sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, allein während einer Operation rund um Norwegen im Oktober seien bis zu zehn russische U-Boote gleichzeitig beobachtet worden. In diesem Jahr habe es so viel Aktivität gegeben wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Die Nato werde darauf reagieren - mit mehr Patrouillen im Nordatlantik und mit Investitionen in eine moderne U-Boot-Bekämpfung aus der Luft.



Den Angaben zufolge hat Russland seine Aufklärung aber nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verstärkt. So seien die russischen U-Boote neuerdings sehr viel leiser. Das Militärbündnis befürchtet dem Bericht zufolge, dass sie Unterseekabel zwischen den USA und Europa kappen könnten. Das würde die Internetkommunikation treffen.