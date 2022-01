Jens Stoltenberg (r), Generalsekretär der Nato, begrüßt den russischen Vize-Außenminister Alexander Gruschko (M) und den stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Alexander Fomin im Nato-Hauptquartier. (Olivier Hoslet/Pool EPA/AP/dpa)

Stoltenberg bezeichnete das Treffen als "sehr nützlich". Er sehe auch von russischer Seite die grundsätzliche Bereitschaft, den Dialog fortzuführen. Als Zeichen des Entgegenkommens will die Nato nach Stoltenbergs Worten die russische Vertretung im Brüsseler Hauptquartier wieder öffnen sowie das Büro des Bündnisses in Moskau. Zugleich bekräftigte Stoltenberg, Russland müsse die Lage an der Grenze zur Ukraine deeskalieren.

"Wie zu Zeiten des Kalten Krieges"

Russland beklagte dagegen ein fehlendes Entgegenkommen der Allianz. Vize-Außenminister Gruschko sagte, das Bündnis zeige keine Bereitschaft, die Sicherheitsinteressen anderer Staaten zu berücksichtigen. Er warf der Nato eine Politik wie zu Zeiten des Kalten Krieges vor. Russland werde sich dagegen wehren.

"Nato ignoriert Deeskalations-Vorschläge"

Der stellvertretende Verteidigungsminister Fomin fügte hinzu, Russland habe der Nato Schritte zur Deeskalation vorgeschlagen, aber die Allianz habe das ignoriert. Die Missachtung der russischen Initiativen werde zu Konflikten führen. Die Beziehungen zwischen Russland und der Nato seien heute auf einem "kritisch niedrigen Niveau".

Russland sieht sich nach eigenen Angaben in seiner Sicherheit bedroht und fordert deshalb ein Ende der Osterweiterung sowie insbesondere auch einen Verzicht auf eine Aufnahme der Ukraine. Im Westen wiederum gibt es nach einem russischen Truppenaufmarsch in Grenznähe Befürchtungen über einen möglichen Einmarsch in die Ukraine, was Moskau zurückweist.

Gespräche auch im OSZE-Format

Der Nato-Russland-Rat war 2002 ins Leben gerufen worden. Er hatte im Juli 2019 letztmals getagt. An diesem Donnerstag soll es weitere Gespräche mit Russland im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geben.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.