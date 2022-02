Das Treffen der Nato-Verteidungsministerin Brüssel. (Olivier Matthys/AP/dpa)

Das Verteidigungsbündnis reagiert damit auf die angespannte Lage an der ukrainisch-russischen Grenze. Wie Generalsekretär Stoltenberg nach einer Konferenz in Brüssel mitteilte, können weitere Gefechtseinheiten in Osteuropa, Südosteuropa und Zentraleuropa stationiert werden.

Die Pläne sehen vor, die zusätzlichen multinationalen Kampftruppen vor allem in Nato-Staaten südwestlich der Ukraine zu stationieren. Bisher gibt es die sogenannten "Battlegroups" im Baltikum und in Polen. Frankreich hat bereits angeboten, eine multinationale Gefechtseinheit in Rumänien anzuführen. Ob sich auch Deutschland an den neuen Battlegroups beteiligt, steht bisher nicht fest. In Litauen führt die Bundeswehr bereits eine Nato-Kampftruppe mit 550 eigenen Soldaten an.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.