Die Nato will in diesem Jahr auf die Stationierung von atomwaffenfähigen russischen Marschflugkörpern in Europa reagieren.

Das Bündnis werde an Luftverteidigungs- und Flugkörperabwehrsystemen arbeiten, sagte Generalsekretär Stoltenberg der Deutschen Presse-Agentur. Als weitere Beispiele nannte er eine erhöhte Alarmbereitschaft und eine Verlängerung der Vorwarnzeiten. Auf den Rahmen dafür hätten sich Nato-Verteidigungsminister bereits geeinigt.