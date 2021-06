Die Bundesregierung unterstützt die Planungen für eine Erhöhung der Nato-Budgets. Das bestätigte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer am Rande von Beratungen mit ihren Amtskollegen der Nato-Staaten. Es sei wichtig, die Fähigkeit, gemeinsam zu handeln, auch mit mehr gemeinschaftlichen Mitteln zu verstärken.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg habe hier sehr gute Vorschläge unterbreitet, sagte Kramp-Karrenbauer. Ähnlich äußerte sich Außenminister Maas. Man müsse in die "transatlantische Erneuerung" investieren.



Stoltenberg will erreichen, dass die Staats- und Regierungschefs der 30 Bündnisstaaten bei ihrem Gipfel am 14. Juni höhere Verteidigungsausgaben zusagen. An dem Treffen in Brüssel wird zum ersten Mal auch US-Präsident Biden teilnehmen. Die USA fordern bereits seit längerem mehr finanzielles Engagement von den übrigen Ländern. Nach dem aktuellen Aufteilungsschlüssel trägt die Bundesrepublik mit den USA derzeit den größten Anteil der Gemeinschaftskosten der Nato. Beide Länder steuern jeweils rund 16,4 Prozent bei.



Maas betonte, es gehe darum, "letzte Stellschrauben" zu justieren, um den vor anderthalb Jahren gestarteten Reformprozess der Nato zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Dabei gelte es auch, die wiedergewonnene Dynamik im Verhältnis zu den USA zu nutzen. Im Konflikt mit Russland betonte der SPD-Politiker die Dialogbereitschaft der Nato und forderte mehr Engagement von Moskau.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.