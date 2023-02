Rede in Tokio

Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Japan (Eugene Hoshiko/AP/dpa)

Sicherheit sei nicht regional, sondern global, sagte Stoltenberg in einer Rede an der Keio-Universität in Tokio. Das zunehmend durchsetzungsstarke Vorgehen Chinas und dessen Zusammenarbeit mit Russland stelle nicht nur für Asien eine Gefahr dar, sondern auch für Europa. Peking investiere immer mehr in Atomwaffen und Langstreckenraketen, ohne Transparenz zu bieten oder in einen bedeutsamen Dialog über Rüstungskontrolle für Nuklearwaffen einzutreten. Zugleich übe China Druck auf seine Nachbarn aus und drohe dem demokratisch regierten Taiwan, kritisierte der NATO-Generalsekretär.

Gestern hatten sich Stoltenberg und der japanische Ministerpräsident Kishida auf einen Ausbau der gemeinsamen Sicherheitspartnerschaft verständigt.

