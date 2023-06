Verteidigung

Nato dankt Deutschland für Ausrichtung der Luftwaffenübung "Air Defender 2023". (Bernd Wüstneck/dpa)

Dies sei ein starkes Zeichen des deutschen Engagements und der deutschen Fähigkeiten, sagte eine Sprecherin der Allianz. Zugleich betonte sie, mit der Übung zeige die NATO ihre Bereitschaft, jeden Zentimeter des Bündnisgebiets zu verteidigen.

An dem Manöver, das gestern begonnen hat, sind nach Angaben der deutschen Luftwaffe mehr als 250 Flugzeuge und fast 10.000 Soldaten aus 25 Ländern beteiligt. Die Übung, an der auch Japan und NATO-Beitrittskandidat Schweden teilnehmen, dauert noch bis zum 23. Juni. "Air Defender" gilt als bislang größte Luftwaffenübung in der Geschichte der NATO.

