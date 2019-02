Deutschland stellt der Nato für Missionen und Auslandseinsätze seine militärischen Fähigkeiten im Cyberbereich zur Verfügung.

Das meldet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach hat die Bundesregierung beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel ihre Kapazitäten zum Vorgehen gegen Hackerangriffe angemeldet.



Der Einsatz der Cyber-Fähigkeiten bezieht sich nur auf Nato-Missionen und Auslandseinsätze, etwa in Afghanistan oder im Irak.



Die Nato hatte das Internet 2016 zu einem eigenständigen Einsatzgebiet erklärt. Angriffe über Datennetze können seitdem wie solche durch Land-, See- oder Luftstreitkräfte behandelt werden.