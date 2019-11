Deutschland wird laut einem Medienbericht ab 2021 einen genauso hohen Anteil an den Gemeinschaftskosten der Nato tragen wie die USA.

Die 29 Mitgliedstaaten des Militärbündnisses einigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur darauf, den Aufteilungsschlüssel entsprechend zu ändern. Demnach übernehmen die Vereinigten Staaten und Deutschland dann jeweils 16 Prozent der Kosten. Bislang liegt der US-Anteil bei 22 und der deutsche bei 15 Prozent. Mit dem Geld aus der so genannten Gemeinschaftskasse werden zum Beispiel die Zentrale des Bündnisses in Brüssel und die militärischen Hauptquartiere finanziert.



Für Deutschland würde die Änderung des Verteilungsschlüssels eine jährliche Mehrbelastung in Höhe von mehr als 33 Millionen Euro bedeuten. Die USA könnten dagegen mehr als 120 Millionen Euro sparen.