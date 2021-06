Die Bundeswehr ist aus Afghanistan abgezogen. Die letzten noch verbliebenen deutschen Einsatzkräfte der Nato-Mission "Resolute Support" wurden heute mit Militärmaschinen aus dem Feldlager in Masar-i-Scharif ausgeflogen. Zuvor hatte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer angekündigt, der Abzug stehe in Kürze bevor.

Die CDU-Politikerin hatte sich auf einen genauen Termin nicht festlegen wollen und begründete dies mit der Sicherheit der Soldaten. Es werde sich aber eher um Tage als um Wochen oder Monate handeln, hatte Kramp-Karrenbauer eingeräumt. Noch seien 570 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan, sagte die Verteidigungsministerin.



Kramp-Karrenbauer äußerte sich in New York, wo sie mit UNO-Generalsekretär Guterres zusammentraf. Thema das Gesprächs war unter anderem die Minusma-Mission in Mali unter dem Dach der Vereinten Nationen. Am Freitag waren in dem nordafrikanischen Land zwölf Bundeswehrsoldaten bei einem Anschlag verletzt worden. Kramp-Karrenbauer kündigte eine gründliche Aufklärung der Vorgänge an, wies Kritik am Schutzkonzept für die deutschen Soldaten aber zurück.



Morgen reist die Ministerin zu bilateralen Gesprächen mit ihrem US-Kollegen Austin und dem Nationalen Sicherheitsberater Sullivan weiter nach Washington.

