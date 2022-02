Nato erwägt neue Aufrüstung in der Ukraine-Krise (Olivier Matthys/AP/dpa)

Man sei bereit, das Abschreckungs- und Verteidigungspotenzial weiter zu stärken, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, heißt es in einer Erklärung, die bei einem Verteidigungsministertreffen in Brüssel verabschiedet wurde. Russlands Handlungen stellten eine Bedrohung für die euro-atlantische Sicherheit dar. Konkret forderten die Nato-Staaten Russland noch einmal auf, die Truppenkonzentration an den Grenzen zur Ukraine und in Belarus unverzüglich rückgängig zu machen und den Weg des Dialogs zu wählen.

Nach den Worten von Nato-Generalsekretär Stoltenberg setzt Russland seinen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine fort. Dagegen hatte Moskau erklärt, man habe mit der Verlegung von Soldaten aus dem Grenzgebiet begonnen.

