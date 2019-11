Nach den umstrittenen Äußerungen des französischen Präsidenten Macron zur NATO hält die Debatte an.

Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer wird heute in Berlin eine Rede

zur Zukunft des Atlantischen Bündnisses halten. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich gestern Abend am Rande der "30 Jahre Mauerfall"-Feierlichkeiten in Berlin mit Macron getroffen. Kurz vor dem Gespräch im Schloss Bellevue sprach sie sich für ein Stärkung der NATO aus. Auch Außenminister Maas widersprach Macron und warnte vor einer Spaltung Europas in der Sicherheitsfrage. Der französische Präsident hatte die NATO als hirntot bezeichnet.



Der ehemalige Nato-General Egon Ramms betonte die heutige Relevanz des Verteidigungsbündnis. Mit Blick auf den NATO-Partner Türkei sagte Ramms im Deutschlandfunk, man könne die Türkei nicht einfach fallen lassen, weil man sie als strategischen Partner brauche. Allerdings müsse sie wieder auf einen bestimmten Kurs gebracht werden. Das müssten alle westlichen Staaten versuchen.