Tiflis: Menschen in Georgien protestieren seit Tagen gegen ein umstrittenes Gesetz zur ausländischen Einflussnahme (Zurab Tsertsvadze/AP/dpa)

Zugleich betonte die NATO, Georgien entferne sich durch das Gesetz von der europäischen und der euro-atlantischen Integration. Zuvor hatte sich schon die US-Regierung besorgt geäußert. Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte, man rechne mit einem Veto der georgischen Präsidentin Surabischwili. Sollte das Gesetz dennoch kommen, müssten die Vereinigten Staaten ihr Verhältnis zu Georgien grundlegend überdenken.

Veto der georgischen Präsidentin kann überstimmt werden

Surabischwili hat ihr Veto gegen das Gesetz zwar angekündigt. Die Regierungspartei Georgischer Traum verfügt aber über eine ausreichende Mehrheit, um ein Veto zu überstimmen.

Eine Stellungnahme der EU-Kommission steht noch aus. Die EU hatte Georgien im vergangenen Dezember den Status als Beitrittskandidat verliehen. Bundesaußenministerin Baerbock und elf ihrer Kolleginnen und Kollegen der EU-Mitgliedsstaaten wandten sich in einem gemeinsamen Brief an den europäischen Außenbeauftragten Borrell. Darin wurde dieser gebeten, die Minister umgehend über die Auswirkungen des Gesetzes auf den EU-Beitrittsprozess Georgiens zu informieren. Das Vorhaben sei mit den Fortschritten Georgiens auf dem Weg in die EU unvereinbar, heißt es in dem Schreiben, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert.

Seit Tagen Massenproteste in Tiflis

Die umstrittene Regelung schreibt Organisationen und Medien, die zu mindestens einem Fünftel aus dem Ausland finanziert werden, eine Registrierung bei den Behörden vor. Kritiker sehen Parallelen zu einem Gesetz in Russland, mit dem die Behörden dort gegen die Zivilgesellschaft vorgehen. Seit Tagen kommt es in Tiflis zu Massenprotesten gegen das Gesetz.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.