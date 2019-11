Deutschland soll ab 2021 einen genauso hohen Anteil an den Gemeinschaftskosten der Nato tragen wie die USA. Die 29 Mitgliedstaaten haben sich darauf verständigt, den zugrundeliegenden Aufteilungsschlüssel zu ändern. Deutschlands Anteil steigt demnach von 14,8 auf 16,35 Prozent, der amerikanische sinkt von 22,1 auf 16,35 Prozent.

Eine Sprecherin der Nato sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Einigung sei ein wichtiges Zeichen, dass man sich in der Allianz einer faireren Lastenteilung verpflichtet fühle. Die verbleibenden gut 67 Prozent der Gemeinschaftskosten sollen den Angaben zufolge die übrigen Bündnispartner tragen - abhängig von ihrem jeweiligen Bruttonationaleinkommen. Nur Frankreich wollte sich der Entscheidung nicht anschließen. Aus Nato-Kreisen hieß es, französische Regierungsvertreter hätten die Frage der Gemeinschaftskosten als "derzeit absolut nachrangig" bezeichnet. Ihrer Ansicht nach gehe es nur darum, US-Präsident Trump einen Gefallen zu tun.

Geld für Infrastruktur der Nato

Mit dem Geld aus der Gemeinschaftskasse werden zum Beispiel die Bündniszentrale in Brüssel und die militärischen Hauptquartiere finanziert. Sie sind nicht zu verwechseln mit den Verteidigungsausgaben, die jedes Land selbst bestimmt und die nach einem Beschluss der Nato auf jeweils zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen sollen.



Ob die Aufteilung der Gemeinschaftskosten geändert wird, entscheiden endgültig die Staats- und Regierungschefs der Nato kommende Woche in London. Stimmen sie der Einigung zu, käme auf Deutschland ab 2021 eine jährliche Mehrbelastung von mehr als 33 Millionen Euro zu. Derzeit sind es 313 Millionen. Die USA würden hingegen 120 Millionen Euro sparen. Sie zahlen in diesem Jahr 470 Millionen Euro in die Gemeinschaftskasse.

Streit um Verteidigungsausgaben ungelöst

Der Streit um die wesentlich wichtigeren Verteidigungsausgaben bleibt davon allerdings unberührt. US-Präsident Trump übt regelmäßig Kritik insbesondere an Deutschland, weil die Bundesregierung die Verteidigungsausgaben noch nicht auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht hat. Der entsprechende Nato-Beschluss stammt aus dem Jahr 2014.



Französische Regierungsvertreter pochten in Brüssel darauf, sich in London auf - aus ihrer Sicht - wichtigeren Themen zu befassen: etwa mit der Frage der transatlantischen Beziehungen. Präsident Macron hatte die Nato kürzlich als "hirntot" bezeichnet.