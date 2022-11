Flugabwehrsystem

Gefechtsbereite Flugabwehrraketensysteme vom Typ Patriot (picture alliance/dpa)

Eine Sprecherin sagte in Berlin, innerhalb der Regierung werde auch über den polnischen Vorschlag gesprochen, Patriot-Systeme lieber an die Ukraine zu liefern. Dies müsse aber wegen der vernetzten Luftverteidigung mit den NATO-Partnern abgesprochen werden, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte hingegen, es sei die nationale Entscheidung Deutschlands, das System an die Ukraine abzugeben oder nicht. NATO-Länder hätten bisher schon Luftabwehrsysteme an die Ukraine geliefert.

Berlin hatte angeboten, mit dem Patriot-System die Luftverteidigung Polens zu stärken, nachdem dort im Grenzgebiet zur Ukraine eine Rakete niedergegangen war und zwei Menschen getötet hatte.

Das aus den USA stammende Patriot-System dient der Abwehr von Flugzeugen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern.

