Jens Stoltenberg in Brüssel (Oliver Douliery / AFP)

So sollten zusätzliche Kampftruppen in Bulgarien, Rumänien, Ungarn und der Slowakei stationiert werden, sagte Stoltenberg in Brüssel. Die Entscheidung dazu würden die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel treffen, der morgen in Brüssel stattfindet. Stoltenberg forderte Russland auf, Drohungen mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu unterlassen. Er sprach von einem "nuklearen Säbelrasseln", das aufhören müsse. Ein nuklearer Krieg könne niemals gewonnen werden und sollte auch nicht geführt werden.

Der chinesischen Regierung warf Stoltenberg vor, Russland im Ukraine-Krieg mit - so wörtlic - "himmelschreienden Lügen" zu unterstützen. Man sei besorgt, dass China die russische Invasion nicht nur mit Worten, sondern auch mit Material unterstützen könnte. US-Präsident Biden hatte China in einem solchen Fall "Konsequenzen" angedroht und auf die Sanktionen gegen Russland verwiesen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 23.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.