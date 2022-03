Krieg in der Ukraine NATO-Generalsekretär kündigt Verstärkung der Truppen in Osteuropa an

Die NATO richtet zur Abschreckung russischer Angriffe neue multinationale Gefechtsverbände in Osteuropa ein. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte in Brüssel, die Verbände mit jeweils 1.000 bis 1.500 Soldaten würden in Ungarn, der Slowakei, Rumänien und Bulgarien aufgebaut.

24.03.2022