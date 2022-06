NATO-Generalsekretär Stoltenberg lobt den Einsatz deutscher Truppen in Litauen. (AP/dpa)

Deutschland zeige mit seiner Bereitschaft zur Führung einer multinationalen Kampftruppenbrigade in Litauen nahe der russischen Grenze beispielhafte Führungskraft, sagte Stoltenberg nach einer Videokonferenz mit Scholz und Bundesverteidigungsministerin Lambrecht. Stoltenberg bekräftigte, dass er bei dem für Ende des Monats geplanten NATO-Gipfel in Madrid von den Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitglieder weitere Schritte für die Verteidigung des Bündnisses erwarte. Dort soll auch über eine Aufstockung der NATO-Truppen in Estland und Lettland entschieden werden. Stoltenberg lobte zudem die Einrichtung des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro zur Stärkung der Bundeswehr.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.