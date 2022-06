Militärallianz

NATO-Generalsekretär Stoltenberg (AP/dpa)

Dies hatte Scholz bei einer Reise dorthin angekündigt. Auch in Estland und Lettland sollen die Nato-Truppen aufgestockt werden. In einem Gespräch mit Bundeskanzler Scholz lobte Stoltenberg zudem das 100-Milliarden-Euro-Programm, mit dem die Bundeswehr aufgerüstet werden soll. Scholz und Stoltenberg haben ihre Videokonferenz auch genutzt, um den Nato-Gipfel Ende Juni in der spanischen Hauptstadt Madrid vorzubereiten.

Vom Gipfeltreffen müsse ein Signal der Entschlossenheit und Geschlossenheit der Allianz ausgehen, darüber seien sich beide einig gewesen, teilte ein Sprecher der Bundesregierung mit. Scholz habe bekräftigt, dass Deutschland angemessen zum Kernauftrag der Nato beitragen werde: das europäische und nordamerikanische Bündnisgebiet zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.