NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (imago/Simone Kuhlmey)

Die Spannungen müssten reduziert und der Dialog gefördert werden, sagte Stoltenberg der Zeitung "Welt am Sonntag". Angesichts des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine appellierte er an die russische Regierung, einzulenken. Die Nato habe deutlich gemacht, dass jede weitere aggressive Handlung seitens Russlands schwerwiegende Konsequenzen haben werde. Das Militärbündnis werde die Ukraine auch weiterhin politisch und praktisch unterstützen, damit sich das Land selbst verteidigen könne.

Um die Lage in der Ukraine geht es in der kommenden Woche auch beim Nato-Treffen in Lettland. Zu der zweitägigen Konferenz wird auch der ukrainischen Außenminister Kuleba erwartet.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.