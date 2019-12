Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat Gesprächsbereitschaft mit Russland signalisiert. Wenn der Rahmen stimme, würde er sich mit Präsident Putin treffen, sagte Stoltenberg der Deutschen Presse-Agentur.

Gerade in Zeiten, in denen es Schwierigkeiten gebe, sei es wichtig, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Selbst wenn sich die Beziehungen nicht verbessern sollten, müsse man in der Lage sein, eine schwierige Beziehung zu managen, betonte Stoltenberg. Wie ein geeigneter Rahmen für ein Treffen mit Putin aussehen könnte, sagte er nicht.

Angespannte Beziehungen

Die Beziehungen zwischen der Nato und Russland sind seit 2014 verhärtet. Auf Spitzenebene hat es seit Jahren keine Treffen mehr gegeben. Der Westen wirft Russland vor, die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert zu haben und die prorussischen Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen. Russland kritisiert seinerseits die Nato-Osterweiterung und die infolge der Ukrainekrise beschlossene Stationierung von Truppen in früheren Sowjetrepubliken.