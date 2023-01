Russischer Überfall auf Ukraine

NATO-Generalsekretär Stoltenberg beim Weltwirtschaftsforum in Davos. (Markus Schreiber / AP / dpa / Markus Schreiber)

Das Land befinde sich in einem entscheidenden Moment des Krieges gegen Russland, sagte Stoltenberg am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Nötig seien unter anderem Munition, Ersatzteile und mehr Luftabwehr. Über die Bereitstellung von Kampfpanzern werde beraten. Stoltenberg sagte weiter, der russische Präsident Putin zeige keinerlei Anzeichen für Friedensverhandlungen.

Zur Stunde spricht Bundeskanzler Scholz in Davos. Es wird erwartet, dass er sich auch zu Forderungen nach Kampfpanzern für die Ukraine äußert. In Straßburg verabschiedete das Europäische Parlament eine Resolution, in der die Lieferung verlangt wird.

Der russische Präsident Putin äußerte sich unterdessen überzeugt, dass Russland den Krieg in der Ukraine gewinnen werde. Daran gebe es keinen Zweifel, sagte er bei einem Besuch in einer Waffenfabrik in Sankt Petersburg.

