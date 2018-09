Nato-Generalsekretär Stoltenberg will die Beziehungen zu Russland verbessern.

Ein Dialog mit Moskau sei nötig, wenn man Spannungen entschärfen und Fehleinschätzungen vermeiden wolle, sagte Stoltenberg der Nachrichtenagentur AP. Dies gelte auch angesichts eines verstärkten Durchsetzungsvermögens Russlands. Stoltenberg verwies in diesem Zusammenhang unter anderem auf die russische Einmischung in der Ukraine und Syrien. Die Nato reagiere darauf, in dem sie erstmals Kampfverbände in ihre östlichen Mitgliedsländer verlege. Außerdem werde sie bald ihr größtes Manöver im Nordmeer seit Jahren abhalten.