NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Archivbild) (Oliver Douliery / AFP)

Stoltenberg erklärte in einer Rede in Norwegen, es handele sich um die gefährlichste Situation in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Russlands Krieg sei ein Angriff auf die Weltordnung. Wenn der russische Präsident Putin erwäge, einem NATO-Mitglied etwas Ähnliches anzutun, werde das gesamte Bündnis reagieren.

Derweil werden aus der Ukraine erneut schwere Kämpfe gemeldet. Im Osten des Landes versuchen prorussische Milizen die ukrainische Armee aus ihren Stellungen zu vertreiben, wie übereinstimmend aus den militärischen Lageberichten beider Seiten hervorgeht.

Auch im Süden gehen die Gefechte weiter. Die südukrainische Stadt Mykolajiw wurde laut ukrainischen Angaben von Explosionen erschüttert. Auf die Stadt Nikopol in der Nähe des größten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja soll es außerdem mehrere Raketenangriffe gegeben haben, rund 50 Wohngebäude seien dabei beschädigt worden. Militärexperten gehen davon aus, dass Russland die Stadt Nikopol absichtlich unter Beschuss nimmt, um die ukrainischen Truppen in eine Zwickmühle zu bringen. Wenn sie das Feuer erwiderten, könnten sie einen Atomunfall verursachen. Wenn sie es nicht täten, könnten die russischen Truppen von einer sicheren Stellung aus weitere Ziele in der Ukraine angreifen.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.