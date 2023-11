Westbalkan-Reise

NATO-Generalsekretär Stoltenberg (AFP / SIMON WOHLFAHRT)

Er wird zunächst in Bosnien-Herzegowina am Abend mit Vertretern des Staatspräsidiums zusammenkommen. Außerdem besucht er in der Hauptstadt Sarajevo das NATO-Hauptquartier für die Region. Der Generalsekretär reist anschließend in das Kosovo weiter. Weitere Stationen seiner Reise werden Serbien und Nordmazedonien sein.

Zwischen Serbien und dem Kosovo hatte sich die Situation in den vergangenen Monaten weiter verschärft. Als Reaktion verstärkte die NATO ihre Schutztruppe Kfor.

